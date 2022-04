Niet alleen kinderen zijn er zot van: Disneyland Parijs blaast vandaag 30 kaarsjes uit

ShowbizzVandaag is het dertig jaar geleden dat Disneyland Parijs de deuren opende. Het Franse themapark is uitgegroeid tot de populairste toeristische bestemming van Europa. En ook al kampt het park al jaren met zware schulden, sinds The Walt Disney Company in 2017 volledig eigenaar werd, wordt er vooral flink wat geld in het resort gepompt. Deze zomer opent een gloednieuwe zone rond de superhelden van Marvel.

24 maart 1987: Toenmalig Frans premier Jacques Chirac en Michael Eisner van The Walt Disney Company ondertekenen de overeenkomst over de oprichting en exploitatie van Euro Disneyland in Frankrijk.

12 april 1992: Disneyland Parijs opent om 09.01 uur de deuren voor het grote publiek onder de naam ‘Euro Disney’.

1994: Opening van Indiana Jones and the Temple of Peril. Het is de tweede achtbaan van het park, na Big Thunder Mountain.

1 oktober 1994: Euro Disney wordt Disneyland Parijs.

1 juni 1995: Space Mountain: From the Earth to the Moon schiet voor het eerst bezoekers naar de maan. Tegenwoordig heet de attractie Hyperspace Mountain.

7 januari 2001: Disneyland Parijs verwelkomt de 100 miljoenste bezoeker.

16 maart 2002: Opening van het Walt Disney Studios Park, een tweede park dat een ode brengt aan de wereld van film, animatie en televisie met unieke shows en spectaculaire attracties zoals Rock’n Roller Coaster met rockgroep Aerosmith in de hoofdrol.

12 augustus 2008: Het Franse park verwelkomt zijn 200 miljoenste bezoeker.

30 september 2010: Disneyland Parijs zet zijn eigen afvalwaterzuiverings- en recyclinginstallatie op: een primeur voor een themapark.

10 juli 2014: Opening van de Ratatouille-attractie.

2015: Disneyland Parijs ontrolt een renovatie- en verbeteringsplan. Gasten kunnen bepaalde iconische attracties opnieuw ontdekken, zoals Big Thunder Mountain, It’s A Small World en La Cabane des Robinson.

19 juni 2017: Euro Disney S.C.A., eigenaar van Disneyland Parijs, wordt van de beurs gehaald. Het bedrijf komt volledig in handen van The Walt Disney Company.

27 februari 2018: CEO van The Walt Disney Company Robert A. Iger kondigt een meerjarige uitbreiding van 2 miljard euro aan. De plannen omvatten een transformatie van het Walt Disney Studios Park met drie nieuwe themagebieden: Marvel, Frozen en nog een nader te bepalen zone. Die eerste opent deze zomer de deuren onder de naam Avengers Campus met onder andere twee nieuwe attracties in het teken van superhelden.

2020: Disneyland Parijs lanceert zijn eigen Disney PRIDE Business Employee Resource Group. Deze heeft als taak het bewustzijn te vergroten rond LGBTQ+-onderwerpen en bevordert een cultuur van inclusie. Ook kondigt het park de gefaseerde ontwikkeling aan van één van de grootste zonneluifelfabrieken in Europa als onderdeel van een voortdurende inzet voor milieubeheer.

2021: Opening van Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, het eerste hotel ter wereld gewijd aan Marvel-kunstwerken. Ook het iconische Disneyland Hotel zal een transformatie krijgen.

2022: Disneyland Parijs bestaat 30 jaar en viert deze verjaardag met twee gloednieuwe shows, dans, kleurrijke wagens, glinsterende outfits en thematuinen met Disney-kunstwerken rond het kasteel.

Disneyland in cijfers 43 meter hoog is het iconische kasteel van Doornroosje 59 attracties tellen Disneyland Parijs en Walt Disney Studios Park samen 2.230 hectare groot is het pretpark 8.500 kamers zijn er in het resort, verspreid over 7 hotels 16.000 mensen werken in het resort 30.000 kostuums zijn er sinds 1992 ontworpen in de ateliers van Disneyland Parijs 35.000 shows worden er jaarlijks opgevoerd 1.000.000 bloemen worden er ieder jaar geplant, net als 35.000 bomen en 450.000 struiken 16.000.000 maaltijden serveert het park jaarlijks aan zijn gasten 375.000.000 mensen bezochten Disneyland Parijs sinds de opening 9.100.000.000 euro werd er al geïnvesteerd in het Franse park

