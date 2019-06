Niet alleen Emma verdwijnt uit ‘Familie, ook deze twee schatjes HL

17 juni 2019

12u55 0 showbizz Door de verhuis van Emma (Bab Buelens) naar het buitenland, verdwijnen ook de schattige kleuters Mila en Milou uit ‘Familie’. Die worden gespeeld door Anna-Lucia (4,5) en Nina (6) en geen echte zussen, maar wel hartsvriendinnen. Ze vinden hun ontslag doodjammer.

Meer dan een jaar geleden ontdekten Emma en Guido (Vincent Banic) dat Mila niet hun natuurlijke dochter is. Ze bleek na de geboorte in het ziekenhuis per vergissing verwisseld met Milou, de dochter van Lucas. Het leidde tot een ongewoon co-ouderschap dat vrijdag abrupt eindigde omdat Emma met Lucas (Tom Viaene) en de kindjes naar het buitenland vluchtte. “Wat zijn die twee toch schattig” en “Die twee lievekes wil ik zo in huis halen”: fans waren het voorbije jaar enorm vertederd door de twee meisjes. Telkens ze in beeld kwamen, regende het complimentjes. Maar aan hun aanwezigheid komt nu een einde.

“Anna-Lucia en Nina zijn niet alleen op tv maar ook in het echt beste vriendinnen”, vertelt de mama van de blonde Anna-Lucia. “Ze ontmoetten elkaar voor het eerst bij de auditie en de klik was er meteen. Dat hun rol nu voorbij is, vinden ze doodjammer, want ‘Familie’ was hun grote speeltuin. Elke dag feest.’

Prinsessen

“Anna-Lucia en Nina voelden zich prinsessen op de set. Als ze toekwamen, hingen hun kleertjes netjes klaar en mochten ze langs bij de make-up en kapper. Voor, tijdens en na de opnamen werden ze constant begeleid door een kindercoach, die het hen zo aangenaam mogelijk maakte. Lisa hielp hen bij de kledingwissels en hield hen tussendoor altijd op een leuke manier bezig. En als ze iets nodig hadden, werd daar altijd meteen voor gezorgd. Er was altijd wel tijd om nog wat te dollen en dan liepen ze rond op de hoge hakken van Veronique ofzo. Anna-Lucia en Nina mochten op de set doen waar ze zin in hadden: kleuren, een boterham eten, knuffelen, spelen met de poppen. Dialogen leren moest nooit, want ze hadden geen tekst: ze mochten spontaan reageren op wat er rond hen op de set gebeurde. Eén keer moest Bab heel triestig zijn en wenen. Tijdens die opname kwamen de kindjes haar vanzelf knuffelen. Ze zien haar echt graag. En Vincent ook. De ploeg repeteerde altijd eerst zonder hen. Pas als iedereen klaar stond, werden de kindjes erbij gehaald. De heftige scènes tussen Emma en Guido werden meestal zonder hen opgenomen, maar achteraf zo gemonteerd dat het leek alsof de kinderen buiten beeld wel aanwezig waren. Ze kregen ook altijd te horen dat het allemaal niet echt was. Het concept van ‘Familie’ snappen ze niet en acteren op de set zagen ze enkel als spelen bij lieve mensen. Naar ‘Familie’ kijken ze niet, want dan liggen ze al in bed. Als ze toch eens een opgenomen stukje zien, beperkt de reactie zich tot: ‘Ja ja, dat ben ik, maar nu ga ik verder spelen.’ En als ze ergens herkend wordt, zegt ze: ‘Ja, op tv ben ik Mila, maar nu ben ik gewoon Anna-Lucia. Nina wordt iets meer herkend, maar gaat daar ook heel nuchter mee om. Ze vinden het doodjammer dat ze elkaar nu niet meer gaan zien. Al hebben we wel afgesproken om deze zomer samen nog eens op stap te gaan.”