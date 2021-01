Niet 9, maar 13 vrouwen in dossier: dit moet je weten over proces Bart De Pauw dat vandaag start

Drie jaar en twee maanden nadat De Pauw in een videoboodschap zijn ontslag bij de VRT bekendmaakte, “na een aantal anonieme meldingen die zijn binnengelopen rond mijn persoon”, start vandaag in de correctionele rechtbank in Mechelen het proces tegen de gevallen televisiemaker. Dat gebeurt om 13 uur, met een inleidende zitting. Meer dan een formaliteit wordt dat niet. Op de zitting wordt de zaak op zich nog niet behandeld, maar zullen alleen de datum en agenda van het proces bepaald worden. De kans dat de beklaagde zich vandaag zal laten zien in de rechtbank, is klein. Op zo’n inleidende zitting is zijn aanwezigheid niet verplicht en volgens onze bronnen zal hij zich laten vertegenwoordigen door zijn advocaten. Ook de burgerlijke partijen moeten vandaag nog niet aanwezig zijn.

Nog voor de zomer

Bedoeling is om de zaak nog voor de zomer inhoudelijk te kunnen behandelen. Het is pas dan dat Bart De Pauw oog in oog zal staan met de negen vrouwen die hem beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Afgelopen zomer liet hij via zijn advocaat weten dat hij hoopt om op het proces context te kunnen geven bij de aantijgingen. “Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen als zou blijken dat ik ergens in de fout ben gegaan, maar ik zal mij tot het uiterste verweren waar er gelogen is of waar ik ten onrechte in een slecht daglicht ben gesteld. Anoniem kan er veel verteld worden, maar straks in de rechtszaal zullen al die burgerlijke partijen hun aantijgingen persoonlijk moeten komen uitleggen en worden hun verklaringen controleerbaar.”

Maar anoniem zijn de vrouwen intussen niet meer. Vorige week maakten ze zélf hun namen bekend. Het gaat om actrices Maaike Cafmeyer, Liesa Naert, Lize Feryn en Ella-June Henrard, maar ook om vrouwen die achter de schermen met De Pauw werkten. “Het enige dat wij willen is dat het aanhoudende grensoverschrijdende gedrag stopt. Dat Bart De Pauw erkent dat hij ernstig in de fout ging, dat hij zich excuseert en zich in de toekomst niet meer aan dergelijk gedrag schuldig maakt”, verklaarden ze in een gezamenlijk persbericht.

13 vrouwen

Intussen is ook duidelijk dat het eigenlijk gaat om 13 vrouwen, zo is aan onze krant bevestigd. Vier van hen ­kozen ervoor om zich geen burgerlijke partij te stellen, maar het Openbaar Ministerie vond de elementen in het strafdossier toch ­bezwarend genoeg. Hun getuigenissen worden dus ook mee in ­rekening ­genomen tijdens de rechtszaak. ­Het gaat om vier ­onbekende vrouwen die bij producties van De Pauw achter de schermen werkten.

Drie rechters zullen zich over de zaak buigen. De officiële aanklacht tegen De Pauw luidt ‘belaging en elektronische overlast’. Daarop staan straffen tot twee jaar cel en tot 2.400 euro boete.

