Nienke was één van de weinige ‘Voice’-slachtoffers die aangifte deed: “Ontzettend onbevredigend”

Film ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ 82,1 miljoen uur bekeken tijdens eerste weekend

De film ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ is in het weekend dat hij op Netflix is verschenen in totaal 82,1 miljoen uur bekeken, zo blijkt uit een berekening van de streamingdienst zelf. De film duurt 139 minuten en werd in 35 miljoen huishoudens wereldwijd bekeken tijdens het kerstweekend, waardoor Netflix op het totaal aantal uren uitkwam.

7:24