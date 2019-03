Niemand wil de Porsche van Johnny Hallyday kopen AVA

18 maart 2019

11u20

Bron: Belga 0 Showbizz De Porsche die ooit toebehoorde aan de Frans-Belgische oerrocker Johnny Hallyday vindt geen nieuwe koper. De wagen stond gisteren op een veiling in Parijs, maar kreeg onvoldoende biedingen. Dat zegt nieuwszender BFMTV.

Hallyday was in 1991 de eerste eigenaar van de Porsche 928 S4 GT, die voorzien is van een V8-motor en 330 pk. Men hoopte op een opbrengst van 90.000 tot 110.000 euro, maar de auto haalde niet eens het minimum.

Vorig jaar vond Hallyday zijn rode Ferrari 512 TR met 428 pk, die in de jaren negentig aan de zanger toebehoorde, wel een nieuwe eigenaar. De koper betaalde 240.000 euro inclusief kosten, twee keer zoveel als eerst geschat.