Niemand weet haar echte naam, maar TikTok-ster PinkPantheress is verkozen tot BBC Music’s Sound of 2022

MuziekDe 20-jarige PinkPantheress is uitgeroepen tot winnaar van BBC Music’s Sound of 2022 Poll. Daarmee treedt ze in de voetsporen van vorige winnaars Adele, Sam Smith en Ellie Goulding. De artieste, wiens echte naam angstvallig geheim wordt gehouden, is nog maar een jaar actief bezig met muziek.

De acts die verschijnen op Sound Of worden gekozen door een panel van onpartijdige muziekindustrie-experts van over de hele wereld. Dit jaar koos het panel dus voor PinkPantheress, een 20-jarige muzikante uit Bath. Veel is er over haar niet bekend. Haar echte naam is bijvoorbeeld een groot geheim. Er is enkel geweten dat ze in Londen film studeert. “Ik vind het makkelijker om niet al mijn kaarten op tafel te leggen”, vertelde de muzikante aan BBC. “Ik houd van mijn privacy. En ik denk dat wanneer mijn muziek uit is en mijn gezicht daarnaast overal te zien is, dat het te veel wordt voor mensen.”

PinkPantheress begon haar carrière zo'n jaar geleden op TikTok. Daar postte ze fragmenten van 12 seconden uit haar nummers, om zo te bepalen welke nummers ze uiteindelijk moest afwerken. In januari vorig jaar bracht ze een eerste afgewerkte single uit, ‘Pain’. In oktober volgde haar eerste mixtape, ‘To hell with it’. Daarmee wist ze heel wat bekende fans voor zich te winnen, waaronder Sir Elton John, Jade Thirlwall van Little Mix, Ed Sheeran en Billie Eilish. En Coldplay coverde haar single ‘Just for me’ in Radio 1's Live Lounge. “Dat is geschift, want ik vind Coldplay echt goed. Ze hebben het wat emotioneler en somberder gemaakt. Het was helemaal anders, écht Coldplay.”

De jonge zangeres is in ieder geval dolblij met haar overwinning. “Mijn papa gaat zo blij zijn”, liet ze in een reactie weten. “Ik geloofde al van in het begin in mezelf, maar wanneer andere mensen zoiets over je zeggen, zorgt dat ervoor dat je blijft doorgaan.”

De ‘Sound of’-prijs wordt elk jaar uitgereikt aan het meest veelbelovende muzikale talent. In het verleden mochten sterren als 50 Cent, Adele, Ellie Goulding, Sam Smith en Jessie J de prijs al in ontvangst nemen.

