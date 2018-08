Niels, Peter & Wiels worden manager: de drie vrienden beginnen artiestenbureau en tekenen Frances Lefebure SVH

28 augustus 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Niels Destadsbader, Peter Van de Veire en Miguel Wiels mogen vanaf 3 september hun visitekaartje aanvullen met 'manager'. De drie bekende gezichten starten samen met twee vrienden het 'creatieve huis' Les Flamands. Met Frances Lefebure wisten ze al een eerste grote naam te strikken, en later willen ze ook uitpakken met eigen formats.

Een mooi kransje ondernemende schermgezichten aangevuld met Philippe Draps, een bookingsagent die zijn strepen al ruimschoots verdiende, en producer Anneleen Gybels (ex-Woestijnvis), die 'De Ideale Wereld' en 'Hotel Römantiek' in goede banen leidde. Dat is Les Flamands, een gloednieuw 'productioneel artiestenhuis'. De geboorte ervan komt niet helemaal uit de lucht vallen. "Eigenlijk was het evident dat dit creatieve huis er ooit zou komen", vertelt Niels Destadsbader. "We zijn allemaal goede vrienden die actief zijn in de media- en entertainmentsector. Dit is dus een logisch vervolg."

Alles is mogelijk

Al wordt het meer dan een zuiver artiestenbureau. De vijf mikken hoger. "Bij Les Flamands is alles mogelijk", verklaart Niels. "In tegenstelling tot anderen vertrekken wij vanuit onze eigen gezichten en gaan daarmee aan de slag. Dat kan variëren van muziek schrijven tot het uitdenken van radio-, online- of tv-programma's, die we mogelijk ook zelf zullen produceren."

Frances Lefebure, bekend van 'Hotel Römantiek', zette als eerste haar handtekening. "Frances is voor ons een eerste mooie, frisse naam", klinkt het. "De bedoeling is dat we haar zullen begeleiden in haar carrière en tevens over haar agenda zullen waken. Al willen we ook met haar meedenken over tv-formats." Maar ook voor nieuwe en gevestigde talenten op muzikaal vlak kan Les Flamands een thuishaven worden. "We staan absoluut open voor jonge muzikale talenten", aldus Miguel Wiels. "Maar we willen vooral erg breed gaan. We willen mensen een huis bieden dat vertrouwen heeft en iedereen kansen wil geven. Wij willen meedenken met onze namen en hen zo goed mogelijk begeleiden. Les Flamands is een boeiende familie."