Niels en Rosanna gaan trouwen: "Hij heeft mijn hart gestolen dus ik plan wraak" TK

17 augustus 2018

14u06 0 Showbizz 'Temptation Island'-koppel Niels en Rosanna gaan trouwen. De twee hebben op Instagram bekendgemaakt dat ze verloofd zijn.

"Hij heeft mijn hart gestolen dus ga ik wraak nemen. Ik ga zijn achternaam stelen." Met die woorden kondigde Rosanna Voorwald op Instagram aan dat zij en haar vriend Niels zich verloofd hebben. Ook hij postte overigens een foto van hen samen: "Ze heeft ja gezegd", schreef hij erbij.

De twee namen in 2017 als koppel deel aan 'Temptation Island', een deelname die overigens niet vlekkeloos verliep. Niels ging algauw iets te ver met verleidster Parastoo, en ook Rosanna ging over de schreef met verleider Alex. De twee kozen achteraf toch voor hun relatie en stelden die zelfs opnieuw op de proef in 'Temptation Island Vips', en ook daar liep niet alles van een leien dakje.