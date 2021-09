Niels Destadsbader wordt peter van KickCancer: “Niet lang over moeten nadenken”

“Ik was gecharmeerd door de vraag en moest daar niet lang over nadenken. Kanker is en blijft een vreselijke ziekte die nog veel te vaak voorkomt, ook bij kinderen. Om het onderzoek naar hoog-risico kanker te financieren, kunnen alle beetjes helpen. Dus ook ik draag graag mijn steentje bij”, aldus Niels.

Extra onderzoek

Het eerste wat de West-Vlaamse zanger zal doen, is deelnemen aan RUN TO KICK. Een loopwedstrijd waarbij mensen zich kunnen laten sponsoren. Niels roept meteen ook al zijn fans op om hetzelfde te doen. Want hoe meer lopers, hoe meer geld er gebruikt kan worden voor het onderzoek naar kinderkanker.

(Lees verder onder de video.)

Delphine Heenen, oprichtster van Kick Cancer en mama van een zoontje dat heeft gevochten tegen kanker, is in de wolken met hun nieuwe peter. “Het was snel duidelijk dat Niels een groot hart heeft, ook voor kinderen. Dat hij tijd voor ons maakt in zijn drukke agenda, betekent heel veel voor ons. Hij is bovendien iemand die veel andere mensen inspireert.”

RUN TO KICK gaat door op 26 september om 11u00 aan het Atomium in Brussel. Inschrijven kan via www.runtokick.be.

LEES OOK: