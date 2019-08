Niels Destadsbader wint derde Zomerhit met ‘Mee Naar Boven’: “Het went nooit” Jolien Boeckx

18 augustus 2019

22u09 0 Showbizz Drie op een rij voor Niels Destadsbader. ‘Mee Naar Boven’ heeft de Radio 2 Zomerhit 2019 verover-over-overd. Voor het eerst kan een man drie Zomerhits op rij scoren, na ‘Skwon Meiske’ en ‘Verover Mij’. Én dan viert de zanger maandag nog zijn 31ste verjaardag ook. “Prachtig toch?! Hier gaan we pintjes op drinken!”

‘Hé, vind je het erg als ik nog een zomerhit versier?’ Voor de gelegenheid zou zijn ‘Mee Naar Boven’ zo perfect klinken. Uiteraard is dat antwoord: nee. Vlaanderen smult van zijn muziek, zijn ondertussen zeven MIA’s en drie Zomerhits spreken boekdelen. Maar hem zomaar favoriet noemen? “Ik vind dat heel dubbel. Het voelt nu anders dan vorig jaar of twee jaar geleden. Backstage wensten mensen mij al proficiat nog voor we wisten wie de winnaar was, want ‘jìj gaat winnen’. Zelf dacht ik wel dat het misschien dichtbij zou kunnen komen, maar tussen winnen en dichtbij zijn, is nog een groot verschil, hé”, lacht Niels. “Trouwens, er konden ook mensen zijn die dachten: ‘hij heeft er nu al twee gewonnen, nu stemmen we niet meer’. Dan zou ik - heel eerlijk - wel ontgoocheld geweest zijn, daar lieg ik niet over. Maar ik heb wel altijd rekening mee gehouden dat het kon gebeuren.”

Na ‘Skwon Meiske’ in 2017 en ‘Verover Mij’ vorige zomer, is deze Zomerhit er eentje voor een volledig eigen nummer. De vorige twee waren Nederlandstalige bewerkingen van bestaande Engelstalige nummers. “Niet dat deze Zomerhit dan meer betekent voor mij. Ik ben daar eigenlijk niet zo mee bezig, ik stond er niet eens bij stil”, zegt Niels. “Maar voor de mensen die altijd zeggen ‘hij wint met een cover’ zou het natuurlijk wel tof zijn. Al zie ik deze overwinning zeker niet als een statement, want ik zing ‘Skwon Meiske’ en ‘Verover Mij’ met evenveel overgave en liefde als ‘Mee Naar Boven’.”

#LikeMe

Er werden vanavond ook nog een aantal andere prijzen uitgereikt natuurlijk. Zo ging de cast van #LikeMe naar huis met de prijs voor ‘beste groep’ en won Mathias Vergels met ‘Helena’ de prijs voor ‘beste solo-artiest’. Ibe van ‘The Voice’ won dan weer de award voor ‘beste doorbraak’.