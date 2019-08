Niels Destadsbader wint derde Zomerhit met ‘Mee Naar Boven’: “Het went nooit” Jolien Boeckx

22u09 81 Showbizz Drie op een rij voor Niels Destadsbader. ‘Mee Naar Boven’ heeft de Radio 2 Zomerhit 2019 gewonnen. Voor het eerst kan een man drie Zomerhits op rij scoren. Én dan viert de zanger maandag nog zijn 31ste verjaardag ook. “Hier gaan we pintjes op drinken!”

Alle luisteraars van Radio 2 waren het erover eens: ‘Mee Naar Boven’ van Niels Destadsbader is dé Radio 2 Zomerhit 2019. Van niemand minder dan Koen en Kris Wauters, die de show openden met hun nieuw nummer ‘Tijdmachine’, mocht hij de trofee in ontvangst nemen. Voor de derde keer op rij mag Destadsbader de gegeerde muziekprijs in de lucht steken, na ‘Skown Meiske’ in 2017 en ‘Verover Mij’ vorig jaar. “Ongelofelijk blij ben ik”, reageert Niels. “Heel eerlijk? Ik zou teleurgesteld geweest zijn moest ik hem niet gewonnen hebben. Maar ik heb wel altijd rekening gehouden met het feit dat het uiteraard kon gebeuren. Misschien waren er wel mensen die dachten: ‘na twee jaar op rij stemmen we niet meer’.” Gelukkig gebeurde dat niet en kan Niels deze nacht een stevig feestje gaan bouwen. “Mét pintjes!”, lacht hij.

Naast dé Zomerhit werden er nog drie prijzen uitgedeeld. De muziektrofee voor Soloartiest, uitgereikt door Sven De Leijer, ging dit jaar naar Mathias Vergels (Lowieke uit Thuis). Het populaire #LikeMe sleepte de Radio 2-muziektrofee voor Groep in de wacht, uitgereikt door Karen Damen die vorig jaar zelf als winnaar op het podium stond. Nieuwkomer IBE (winnaar The Voice van Vlaanderen 2019) kon ten slotte zijn nominatie voor de Radio 2-muziektrofee voor Doorbraak verzilveren, al kon die niet ter plekke geraken.