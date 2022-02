Niels Destadsbader verlangt ernaar papa te worden: “Ik zou heel ontgoocheld zijn als ik geen kinderen kan krijgen”

ShowbizzNiels Destadsbader (33) wil heel graag papa worden. “Ik ben de laatste in mijn vriendengroep als het gaat over trouwen en kinderen krijgen", vertelt de presentator in de podcast ‘22 Minuten Stomme Vragen’. Eens hij vader is, wil hij z’n professionele carrière ook tijdelijk op een lager pitje zetten. Niels heeft het in de podcast ook over zijn toekomstplannen. “Ik zie mezelf ooit nog burgemeester van Deerlijk worden.”

Op professioneel vlak heeft Niels al heel grote stappen gezet, maar op privévlak loopt hij achteraan het rijtje. “Ik ben de laatste in mijn vriendengroep als het gaat over trouwen en kinderen krijgen", vertelt hij. “Als ik daarover nadenk, dan krijg ik daar echt stress van. Want wat als mijn huidige relatie misloopt? Dan duurt het waarschijnlijk heel lang vooraleer ik weer iemand leer kennen. En stel dat het dan niet de juiste persoon is of als zij om de verkeerde redenen met mij samen is?”

Adoptie

Niels is bijna twee jaar samen met Julie. De twee kennen elkaar al meer dan tien jaar. Julie werkte als visagiste bij Ketnet toen Niels daar als wrapper aan de slag was. Eens je in een relatie zit, begin je ook meer te denken over kinderen, volgens Niels. “Ik wil heel graag papa worden. Ik ben er ook van overtuigd dat ik daar zeer gelukkig van ga worden. Eens ik vader ben, ga ik het eerste half jaar waarschijnlijk iets minder werken, zodat ik veel tijd met mijn kind kan doorbrengen.” Hoeveel kinderen Niels wil, weet hij nog niet. “Dat hangt af van de persoon met wie je een kindje maakt, want zij kan al kinderen hebben. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat je partner al een rugzakje heeft.”

Wat gas terugnemen zal ook nodig zijn, want Niels heeft het enorm druk gehad de laatste jaren. Om te kunnen doorbreken, moesten veel zaken plaats maken voor zijn job. “Ik ben te laat toegekomen op het huwelijk van de broer van mijn lief, omdat Koen Wauters twee dagen voordien nog belde met de vraag of ik ergens wou gaan optreden. Ik was toen een jonge twintiger en dan krijg je die kans niet elke dag. Die beslissingen hebben me gebracht waar ik nu sta, maar af en toe vraag ik me toch af of dat echt nodig was. Daardoor ben ik heel wat mensen verloren onderweg en zijn enkele relaties gesneuveld.”

Voetbalschoenen verkopen

Mocht het ooit stoppen in de media, wil Niels graag voetbalschoenen verkopen. “Ik heb dat nog gedaan toen ik achttien jaar was en ik deed dat echt heel graag. Ik ben een sportfanaat en weet er ook heel veel van af. Mocht het morgen stoppen, zou ik daar misschien naar teruggaan.” Niels heeft ook altijd al gedroomd van een job in de advocatuur. “Als vijftienjarige ging ik vaak rechtszaken volgen. Ik vond dat interessant om advocaten hun betoog te zien doen.”

En ook de politiek is nog een optie. “Ik zie mezelf ooit nog burgemeester van Deerlijk worden”, lacht hij. “Deerlijk is de gemeente waar ik geboren en getogen ben. Daar zien de mensen me niet als Niels Destadsbader, maar gewoon als Niels.”

LEES OOK: