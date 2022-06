Niels Destadsbader verklapt geheim van nieuwslezeres op de radio: “Ik wil een klacht indienen”

Showbizz 'Kampioe­nen'-collega's emotioneel bij het zien van Johny Voners in zijn laatste rol: “Hij heeft dat heel bewust gedaan”

Op Streamz kan je kijken naar de nieuwe komische serie ‘Een Goed Jaar’. Opvallend is dat we acteur Johny ‘Xavier’ Voners aan het werk zien in zijn allerlaatste rol als Antwerpse maffiabaas. Een gek beeld voor zijn fans, want in de reeks ziet hij er helemaal anders uit dan dat ze gewoon zijn. Voners is bijvoorbeeld kaal én draagt een bril. Jarne en Senne trokken naar collega-’Kampioenen’ Carry Goossens (Oscar) en Danni Heyelen (Pascale) om de opmerkelijke transformatie te tonen. Ontdek hun emotionele reactie in een nieuwe Showbits.

6:13