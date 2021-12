Niels Destadsbader verklapt aan James Cooke wie zijn eerste kus was

“Ze is de zus van Lize Feryn", verklapt Niels in ‘James De Musical’. “Lize is heel mooi, maar Mira vond ik altijd het mooist. Dat vind ik nog altijd”, klinkt het. “Ze was mijn eerste kus. Ik ga het nooit vergeten, het was ook mijn verjaardag. We waren samen met de vrienden en ze mochten blijven slapen. En Mira lag naast mij, aan de andere kant Robbie. Het licht ging uit, en op een bepaald moment voelde ik een adem. Dus ik draai mij om om te kijken wat het is, en op dat moment voel ik haar lippen op die van mij. Ze kon ook ongelofelijk goed kussen. Waarop Robbe zei: ‘Mannekes, stop eens twee seconden.’”