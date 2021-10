Niels Destadsbader uit zich als ‘Temptation Island’-fan: “Ik ben echt wel Team Gringo”

“Dé man van ‘Temptation Island’ al die jaren, Gringo, woont bij ons in Deerlijk”, vertelt Niels. “De man van ‘Talk to the hand, because the face doesn’t wanna hear it. Omdat ze dom en naïef is.' Dus als ik eerlijk ben, ben ik echt wel ‘Team Gringo’. Maar sindsdien vond ik het wat minder, ook minder spannend. Dus nu ben ik een beetje afgehaakt.” Niels krijgt ook bijval van Wiam - die blij is met het ‘ethischer verantwoorde’ format ‘Love or Leave’ - en Jeroom.