Niels Destadsbader stelt concertenreeks noodgedwongen uit: “We moeten gewoon de experts volgen”

De coronacijfers kleuren intussen diep rood en de richtlijnen van de overheden zijn opnieuw veranderd. “We kunnen onze reeks concerten in de Ghelamco Arena dus niet laten doorgaan zoals gepland. Natuurlijk zijn we ontgoocheld. Iedereen keek hier geweldig naar uit”, aldus Niels. “Maar we mogen niet blind zijn voor de cijfers. De veiligheid van ons publiek is erg belangrijk voor ons en kan momenteel, volgens de experts, niet gegarandeerd worden. We kunnen dus niet anders dan ons hierbij neerleggen en mee onze verantwoordelijkheid nemen. Maar uitstel is geen afstel. We verplaatsen onze shows naar april 2021. Hopelijk kan het tegen die tijd wel zoals het hoort en is ons publiek even enthousiast.”