Niels Destadsbader sluit topzomer af in ‘zijn’ Deerlijk: "En nu een afterparty bij de burgemeester" Jolien Boeckx

02 september 2019

00u00 0 Showbizz Een thuismatch voor Niels Destadsbader (31). In 'zijn' Deerlijk was hij zaterdag nog voor het fluitsignaal de kampioen van BuikRock: een festival om zijn ereburgerschap te vieren. Met een publiek dat hem al kende vóór hij Vlaanderens chouchou werd: van zijn bakker tot vroegere kleuterjuf. En de afterparty? "Bij de burgemeester thuis", lacht Niels. "Met zoveel pintjes als ik wil."

"Welkom in de schoonste gemeente van Vlaanderen!" Niels Destadsbader gidste ons maar wat graag rond op de plaats waar hij al 31 jaar thuiskomt. Waar iedereen hem ook gewoon Niels laat zijn en waar hij geleerd heeft om met de voetjes op de grond te blijven. "Weet je wie nog van hier is? Lize Feryn. En Gringo van 'Temptation Island', die van 'Talk to the hand, because the face don't wanna hear it anymore'. Ja, BuikRock is een beetje het 'Temptation Island' van Vlaanderen, hé", lacht hij. "En Deerlijk? Dat is dan weer het Sportpaleis van West-Vlaanderen." Niels had er zin in. Als extraatje stak hij zichzelf en zijn band bovendien in 't groen. "Mijn voetbalshirt van Deerlijk Sport, waar ik jaren bij gespeeld heb. Ik wilde iets speciaals doen en niet zomaar een show geven zoals anders."

Optreden in zijn thuisbasis - als bedankje - was dan ook hetgeen hij gevraagd had toen hij een halfjaar geleden tot ereburger werd gekroond. "Veel is er nog niet veranderd door die titel. Ik had gedacht dat ik ondertussen wel overal gratis mocht parkeren en kortingsbonnen zou krijgen. Maar van zulke voordelen heb ik nog niks gemerkt", grapt Niels.

Voor slager en bakker

"Wát een feest. Ik heb enorm genoten", zei Niels na zijn optreden op BuikRock. Toch was hij vooraf wat onzeker. "Bijna iedereen in dit publiek ken ik: mijn familie, vrienden, vaste slager, bakker en mijn vroegere leerkrachten. Dat zijn mensen die niet zot worden als ze mij op het podium zien. Maar volgens Mickey (Miguel Wiels, red.) waren ze toch direct mee. Ik voelde vooral dat ze trots waren." Van zijn burgemeester kreeg hij achteraf zelfs de uitnodiging voor een afterparty bij hem thuis. "Dán weet je dat het goed was. (lacht)"

Het Deerlijkse festival was de kers op de taart van - alweer - een topzomer, want Niels' laatste single 'Mee naar boven' bezorgde hem twee weken geleden nog de Zomerhit van Radio 2, voor het derde jaar op rij. "Nadien heb ik eventjes vakantie genomen en die heeft deugd gedaan."

Derde plaat

BuikRock mag dan wel de afsluiter van de zomer zijn, het betekent voor de zanger meteen ook de start van een druk najaar. Midden oktober komt Niels' derde plaat uit. "Ik heb het gevoel dat het weleens mijn beste plaat zou kunnen worden", zegt hij. "We hebben een nieuwe producer in Nederland die alle nummers heel tof laat klinken. Nu hopen dat de mensen dat ook vinden." Niet veel later volgen drie Sportpaleizen op 6, 7 en 8 december. "Ik kijk daar nu al naar uit", aldus Niels. En na het Sportpaleis zien we Destadsbader opnieuw aan het werk als Ronaldinho in de vierde film van 'F.C. De Kampioenen': 'Viva Boma'.

