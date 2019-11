Niels Destadsbader over de dood van zijn beste vriend: “Ik wéét dat het mijn schuld niet is, maar ik voel me er wel schuldig over” MV

13 november 2019

06u00

Bron: TVFamilie 0 TV We kennen Niels Destadsbader (31) als een eeuwige positivo met die kenmerkende brede glimlach. Maar in het Eén-programma ‘Het Huis’ heeft de superpopulaire zanger/presentator zich van z’n meest emotionele kant laten zien. Zo had hij het er onder andere over de dood van zijn beste vriend Robbie.

Robbie kwam in 2012 om het leven bij een zwaar verkeersongeval. “We gingen iets drinken voor z’n verjaardag. Ik pikte Robbie bij hem thuis op”, zegt Niels. “Ik beloofde z’n ouders nog dat ik hem nadien thuis zou afzetten. Ik ging het niet te laat maken, want ik moest ’s morgens vroeg gaan werken. We hadden een fantastische avond. Maar toen ik doorging, wilde Robbie nog wat blijven. Omdat er nog een vriend van hem zou langskomen. ‘Dan heb ik al mijn maten nog eens gezien’, zei hij. Ik ben toen alleen naar huis gereden. Robbie kon met iemand anders mee.”

Ontgoocheld

Enkele uren later kreeg Niels dat afschuwelijke telefoontje. Robbie was verongelukt... “En nog geen halve dag later stond ik bij zijn ouders in de gang”, aldus een weemoedige Niels. “De plek waar zij mij de vorige avond hadden gezegd dat ze blij waren met een vriend als ik voor Robbie. Ze vroegen me: ‘Waarom is Robbie niet met u meegekomen?’ (stilte) Het blijft ook voor mij heel moeilijk om dat te verstaan. Ik had hen dat beloofd. Ik neem mezelf dat nog altijd heel erg kwalijk. Of ik boos ben op mezelf? Eerder ontgoocheld... Ik wéét dat het mijn schuld niet is, maar ik voel me er wel schuldig over.”

Speeltijd

Robbie was een van de vrienden die Niels al kende van toen hij een kleine jongen was. “Optreden in het Sportpaleis was onze droom, niet alleen de mijne”, vertelt Niels nog. “En dat werd allemaal ineens doorgeknipt. Na zijn dood ben ik ook meteen gestopt met muziek maken met ons groepje. Tot Miguel Wiels me belde om mee covers te zingen bij Café Flamand. En kijk: het allereerste nummer dat ik met Miguel heb geschreven is ‘Speeltijd’, een nummer over Robbie.”