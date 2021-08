Niels Destadsbader opent eigen padelclubs

TV Metejoor vertelt onwaar­schijn­lijk verhaal in ‘Het Rad’: “Ze dachten dat we kernwapens in de auto hadden”

24 augustus Kandidate Chloë raadde vanavond in ‘Het Rad’ al na één seconde wie de letterzetter van dienst was. Ze had genoeg aan enkel de tip ‘zanger met impact’ en de letter J om meteen te weten dat het om muzikant Metejoor ging. Die had op zijn beurt een hilarisch, maar ook bijzonder verhaal bij wanneer hij via een puzzel een geheim moest opbiechten.