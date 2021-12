Niels Destadsbader openhartig over zijn toekomst in nieuwe podcast van Freek Braeckman: “Ik ga niet naar de VRT om minder te verdienen”

Wanneer Freek aankomt bij de woning van Niels is hij ietwat verrast, want een van de bekendste zangers van Vlaanderen woont boven een elektrozaak. “Je zou zelfs denken dat hier niemand woont” lacht Freek. De Sportpaleisconcerten zijn ondertussen achter de rug dus Niels kan zich voorbereiden op de eindejaarslijst van Radio 2 die hij binnenkort presenteert. Als hij thuis is én tijd heeft, neemt hij soms ook het koken op zich “Met behulp van m’n mama en Jeroen Meus”, lacht hij. In z’n huis staat een grote tafel te pronken en die heeft zijn nut. “Ik ben nu eenmaal niet vaak hier, maar als ik er ben komen er vaak vrienden over de vloer.”

Marco Borsato

Dat het Niels voor de wind gaat, daar twijfelt niemand meer aan. De zanger kondigde enkele maanden geleden zijn overstap aan van VTM naar VRT. “De VRT gaat voor meer entertainment en daar kan ik me helemaal in vinden. Natuurlijk is de factor geld altijd voor een stuk aanwezig, maar niet doorslaggevend. Al zal ik zeker niet naar de andere kant gaan om minder te verdienen. Soms vraag ik me af of het allemaal nog groter kan worden en ik ben pas 33 jaar. Ik droom van Nederland en dat was bijna gelukt. Na de Lokerse Feesten twee jaar geleden sprak ik met Marco Borsato en hadden we het idee om samen op te treden in Vlaanderen én in Nederland. We gingen ook een single uitbrengen, maar toen kwam Marco in een moeilijke periode terecht... Die plannen zijn vervaagd, maar ik hoop echt dat we dat alsnog kunnen doen.”