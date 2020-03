Niels Destadsbader na overlijden Johny Voners: "Merci dat ik jou een vriend mocht noemen" BDB

21 maart 2020

00u00 0 Showbizz Niels Destadsbader, die in 'F.C. De Kampioenen' de rol van Ronaldinho vertolkt, heeft via Instagram gereageerd op het overlijden van Johny Voners. De 74-jarige acteur, in de serie bekend als Xavier Waterslaeghers, verloor dinsdagmiddag de strijd tegen kanker.

"Weet je het nog, Johny? Jij en ik, afspraak om 6 uur aan de Watertoren. En geen minuut later, want te laat komen, daar had jij een bloedhekel aan", schrijft Niels. "Samen hebben we vele uren gesleten in de auto, op weg naar de rest van ons ploegske. 'De jonge gasten zijn er, hé', zei je altijd bij het aankomen. Man, wat kon jij geestig zijn."

"Als we lang moesten wachten op de set, maakte je vaak hetzelfde grapje", vervolgt Niels. "'Bij mijn films in Amerika gaat dat veel rapper.' Maar jij was niet alleen grappig. Ook lief, warm, zacht en ontzettend verliefd op uw Annemieke. Merci, Johny, dat ik jou een vriend mocht noemen."

Intussen raakte bekend dat de afscheidsplechtigheid van Voners in besloten kring zal plaatsvinden. De crematie van de ingeweken Waregemnaar zal gebeuren in crematorium Uitzicht in Kortrijk. Door het coronavirus kunnen niet alle collega's aanwezig zijn.

'F.C. De Kampioenen': zaterdag om 20.25 uur op Eén.