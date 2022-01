Niels Destadsbader na de ‘24 UUR LIVE’: “Eerst pintjes, dan slapen”

Een stappenteller rond z’n pols legde vast hoe druk het was: 29.000 stappen legde hij af in 24 uur tijd. “Tussen 6 en 9 uur ‘s ochtends had ik het wat lastig”, vertelt Destadsbader. “Ik zag de meeste muzikanten zo wat achterover gezakt hangen. Maar na 9 uur kwam het publiek terug en dat gaf toch wel een adrenalinestoot om er terug helemaal voor te gaan.” En Niels zelf zocht ook wat voor ludieke oppeppers. Zo dook hij plots in een bananenpak op, als knipoog naar die ene banaan die Miguel Wiels vorig jaar at in 24 uur tijd.