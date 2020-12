Niels Destadsbader moet afscheid nemen van grootmoeder: “Slaap zacht mémé, we zien je graag”

Amper twee dagen nadat zijn nummer ‘Verover Mij’ tot zijn eigen grote vreugde goud behaalde in de MNM1000, heeft Niels Destadsbader nu heel wat minder nieuws te melden. Via Instagram laat hij weten dat zijn ‘mémé’ is overleden. Het is voorlopig niet geweten waaraan zijn grootmoeder overleden is, wél is geweten dat zij en Niels een uitzonderlijke band hadden.