Niels Destadsbader licht tipje van de sluier op: “Ik kan de intro van ‘Familie' neuriën” MVO

17 oktober 2019

09u23 1 Showbizz Niels Destadsbader liet al een klein stukje van de nieuwe ‘Familie’-intro horen in een aflevering van ‘Backseat Boys’ op MNM.

“Ik kan wel een stukje van de melodie laten horen, maar de tekst nog niet”, zegt hij, waarop hij prompt een stukje van de intro begint te neuriën.

Daarnaast vertelt hij ook over een gênant momentje tijdens een date. “Ik ging een meisje ophalen, en ik had de dag ervoor een concert gehad. Dan luister ik op voorhand in de auto altijd naar mijn liedjes, om de teksten te herhalen. Toen zij vroeg om de radio op te zetten klonk het van ‘overoveroverover’... Ja, dan ben je gescheten natuurlijk...”