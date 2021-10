Niels Destadsbader legt zijn ziel bloot op zijn nieuwe album: “Ik zou niet kunnen vallen op iemand die in mijn schaduw leeft”

‘IK KAN NIET ZONDER JOU’: “Werken is het liefste wat ik doe, maar niet meer het allerbelangrijkste”

“Ik ben een echte gevoelsmens”, zegt Niels in Story. “Soms moet je in het leven afscheid nemen, van mensen of dingen, en daar heb ik het altijd moeilijk mee. Weet je, een plaat is bij mij vaak een manier waarop mijn vrienden te weten komen wat er leeft bij mij. Nochtans ben ik de eerste die zal zeggen: ‘Als je met iets zit, moet je erover praten.’ Dingen opkroppen is niet goed, maar ik doe het zelf ook... Als ik een moeilijk moment heb en ik heb de behoefte om dat te delen, dan zal ik dat eerder neerschrijven in de vorm van een liedje. Dus als mijn vrienden mijn album beluisteren, weten ze hoe het met me gaat en moet ik het zelf niet meer vertellen.”