Niels Destadsbader keert terug naar zijn kindertijd in gloednieuwe theatershow KD

01 januari 2019

16u24

Bron: Live Nation 8 Showbizz Niels Destadsbader (30) beloont zijn fans met een nieuwjaarsgeschenk. De populaire zanger duikt in de lente het theater in met de voorstelling ‘Niels Destadsbader in de kinderschoenen’.

2018 was zonder twijfel hét jaar van Niels Destadsbader. Hij won de MIA voor ‘Vlaams Populair’, speelde samen met boezemvriend Miguel Wiels vier uitverkochte theatershows in Vlaanderen, deed alle grote zomerfestivals aan en als kers op de taart stond hij tweemaal in een uitverkocht Sportpaleis in het teken van zijn 30ste verjaardag. Voor zijn nieuwe shows in het Sportpaleis, die plaatsvinden op 6 en 7 december 2019, zijn ondertussen al meer dan 20.000 tickets verkocht. Bovendien is hij dit jaar genomineerd voor 7 MIA’s.

Om het nieuwe jaar in stijl in te zetten schreef Niels een nieuwjaarsbrief met een leuke boodschap voor de fans. Na het grote succes is het uitkijken naar de intieme setting van de theaters. In ‘Niels Destadsbader in de kinderschoenen’ keert Niels terug naar zijn kindertijd, waarbij hij zijn eigen hits brengt, aangevuld met liedjes uit zijn kindertijd. Niels deelt alles: van zijn eerste kus tot zijn eerste nota.

Niels speelt ‘Niels Destadsbader in de kinderschoenen’ op 27 april in de Capitole Gent, op 30 april in de Stadsschouwburg Antwerpen, op 25 mei in het Ethias Theater in Hasselt en op 29 mei in het Kursaal Oostende.