Niels Destadsbader is bijna 30 en laat niet meer over zich heen lopen:

"Eindelijk heb ik respect afgedwongen, ook bij collega's"

30 mei 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz In augustus wordt Niels Destadsbader dertig, en dat viert de sympathieke zanger en presentator nu al met een nieuw album. Intussen is hij de ster van deze editie van ‘Liefde voor muziek’, en loopt de ticketverkoop voor zijn show in het Sportpaleis als een trein. "Ik word niet meer gezien als die jonge gast die nog maar net komt piepen. Mijn missie is geslaagd."

2018 moest hét jaar van Niels Destadsbader worden, en dat is het nu al. Eind oktober geeft hij zijn allereerste concert in het Antwerpse Sportpaleis, en vanavond stelt hij tijdens een exclusieve showcase in Kortrijk zijn tweede album voor: ‘Dertig’. De verwachtingen zijn hooggespannen. "Met mijn eerste plaat ‘Speeltijd’ haalde ik dubbel platina, goed voor 40.000 verkochte exemplaren, dus de lat ligt meteen heel hoog. En uiteraard hoop ik opnieuw op zo’n goede verkoop. Maar veel belangrijker is dat de mensen mijn tweede album beter vinden dan het eerste. Naar mijn gevoel is dat zeker zo. De muziek klinkt nog meer ‘Niels’, en de teksten zijn een stuk volwassener geworden."

