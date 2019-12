Niels Destadsbader is 7,5 kilo lichter: “Al 50 dagen geen druppel alcohol gedronken” CD

03 december 2019

Niels Destadsbader staat vanavond, zaterdag en zondag in een uitverkocht Sportpaleis. Het zal zijn fans niet ontgaan dat Niels behoorlijk scherp staat. Hij is dan ook heel wat kilo's afgevallen.

“Ik ben opnieuw 7,5 kilo afgevallen”, vertelt Niels in Story. “Twee maanden geleden ben ik beginnen te sporten onder begeleiding en ik eet veel slaatjes en fruit. En nu heb ik ook al vijftig dagen geen druppel alcohol meer aangeraakt. Dat belooft voor na de laatste show. Vorig jaar stapte ik van het podium en nog voor ik me kon douchen, stonden ze daar al met pintjes en hamburgers. En als je vijftig dagen niet gedronken hebt, heb je niet veel nodig om snel beschonken te zijn.”

Niels voelt zich wel beter in z’n vel nu hij wat vermagerd is. “Maar het is ook saai, hoor. Je bent sociaal geïsoleerd. Vrienden gaan op café. Eén keer ben ik meegegaan om een glas water te drinken. Na anderhalf uur beginnen die zat te worden en na drie uur vertellen ze twee keer hetzelfde verhaal. Daar heb je geen hol aan als je zelf zat bent. Ach, de rest van mijn leven zal ik een jojo zijn. Dat heb ik van mijn moeder.”