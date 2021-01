Niels Destadsbader heeft nog een goede band met al zijn exen: “Ik was getuige op een trouwfeest, en ben peter van een kind”

“Het is niet makkelijk om mijn vriendin te zijn", legt hij uit. “Ik heb in het verleden dingen gedaan waarmee ik weet dat ik mijn partners heb gekwetst. Zo heb ik ooit, toen ik nog jonger was, een optreden aangenomen op de dag dat de broer van mijn vriendin ging trouwen. Koen Wauters vroeg me of ik Clouseau kon vervangen, dus het was met veel volk. Ik zei haar: ‘Ik moét dit doen, want dat kan veel betekenen voor mijn carrière’. Achteraf ben ik wel naar die trouw geweest, maar veel later. Dat zijn stomme dingen, maar die zorgen er uiteindelijk voor dat het fout loopt.”