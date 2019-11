Niels Destadsbader heeft geen laptop, geen kredietkaart, geen Spotify Redactie

07 november 2019

00u00 6 Showbizz “Online iets kopen? Nog nooit gedaan.” Die opvallende bekentenis deed zanger Niels Destadsbader (31) gisteren in het Radio 1-programma ‘Nieuwe feiten’. “Ik pas m’n kleren het liefst in de winkel. Ik heb zelfs geen computer, enkel een iPad. En ik heb ook nog nooit muziek gedownload op Spotify, want ik koop liever cd’s.”

Omdat er voor alles een eerste keer moet zijn, deed Niels live in het programma z’n eerste online aankoop: een set donkerblauwe boxershorts. Presentator Koen Fillet moest het bedrag wel voorschieten, want de zanger bleek ook geen kredietkaart te hebben. “4 euro verzendingskosten?! Da’s wel 160 frank, hé. En gelukkig wonen m’n ouders naast me, want ik ben niet thuis voor de levering. Nee, dit ga ik niet meer doen.”