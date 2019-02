Niels Destadsbader grote winnaar van de MIA’s, Angèle volgt in zijn kielzog DBJ

07 februari 2019

20u48 42 Showbizz Niels Destadsbader heeft vijf MIA’s gewonnen op de veertiende editie van de Vlaamse muziekprijzen. De populaire zanger kon zijn nominaties verzilveren in de categorieën ‘Album’, ‘Nederlandstalig’, ‘Pop’, ‘Solo man’ en ‘Vlaams populair’. Angèle volgt in zijn kielzog met drie awards voor ‘Doorbraak’, ‘Artwork’ en ‘Solo vrouw’. Opvallend: ook Stromae won een MIA op een diefje, zijn zeventiende al.

Hit van het jaar: BLØF en Geike Arnaert

Het meest succesvolle Nederlandstalige nummer aller tijden in Vlaanderen en Nederland wint ook de MIA voor hit van het jaar. Het nummer stond liefst 67 weken in de Vlaamse Top tien. “Een eer om hier als Nederlandse band te staan. Ik heb er heel weinig woorden voor”, aldus de zanger van BLØF, die het nummer nadien ook live speelden.

Beste groep: Bazart

In 2018 brachten de jongens van Bazart hun langverwachte tweede album uit. “We zijn niet de beste groep zonder een team achter ons. We willen vooral het publiek bedanken want hun gejoel doet alle slechte recensies overstijgen.” Hooverphonic, Blackwave en Black Box Revelation bleven met lege handen achter.

Beste Pop: Niels Destadsbader

Alleen Bazart wist in deze categorie al te winnen met Nederlandstalige muziek. Niels bedankte zijn publiek in het West-Vlaams. “De cafébaas van mijn stamkroeg in Deerlijk had beloofd een vat te geven als ik vier MIA’s won, dus bij deze: ‘Een vat, een vat, een vat’”, zong Destadsbader. Angèle, Milo Meskens en Oscar and the Wolf beten in het zand.

Beste Dance: Lost Frequencies

De Brusselse DJ kon er niet bijzijn maar liet wel een videoboodschap achter waarin hij zijn fans bedankte. Het is zijn vierde MIA. Lost Frequencies won voor Regi, Charlotte De Witte en Soulwax.

Beste vrouwelijke artiest: Angèle

Angèle kreeg de prijs uit handen van bondscoach Roberto Martinez. “Ik ben heel trots, want jullie weten dat ik in het Frans zing. Deze prijs doet me voelen dat ik Belg ben, dat maakt me zo trots.” Ze won de prijs voor Axelle Red, Coely en Emma Bale.

Beste mannelijke artiest: Niels Destadsbader

Zijn megahit ‘Verover mij’ staat al 45 weken in de Ultratop. “Iedereen die iets in de muziek doet, weet dat je muziek nooit alleen maakt. Een gast is natuurlijk onmisbaar: de enige echte Miguel Wiels. Je bent hier nu niet, maar deze is ook voor jou”, aldus Destadsbader. Niels was Novastar, Tamino en Tourist LeMC te snel af.

Beste Urban: Tourist LeMC

“Ik ben enorm dankbaar”, zegt de Antwerpse troubadour die in zijn dankwoord speciaal een poëtisch stukje had voorbereid. Hij bedankt zijn hele crew voor het onwaarschijnlijk jaar. De rapper scoorde dit jaar onder meer een hit met Raymond Van het Groenewoud. Hij bleef onder meer Coely, Stikstof en Blackwave voor.

Vlaams populair: Niels Destadsbader

Het is zijn derde MIA op rij in deze categorie. “Daar ben ik ook heel fier op” zegt hij. “Ik wil ook echt de mensen bedanken die achter mij staan”, aldus het TV-gezicht dat dit jaar opnieuw twee Sportpaleizen zal vullen.

Beste alternative: Tamino

Tamino kreeg de prijs uitgereikt door Jens Dendoncker en liet onder meer Faces on Tv en The Bony King of Nowhere achter zich. “Het raakt mij diep dat mijn muziek zo velen kan raken over alle leeftijden heen.

Beste doorbraak: Angèle

“Het is een ongelooflijk jaar voor mij geweest”, zegt Angèle die duidelijk vereerd was. De Brusselse zangeres was OT, Blackwave en Whispering Sons te snel af. Eerder op de avond won de Brusselse ook een MIA voor haar artwork.

Beste Nederlandstalig: Niels Destadsbader

Niels won zijn eerste MIA in de categorie die op zijn lijf geschreven was. Hij bedankt zijn familie en vrienden en ook zijn leraar Nederlands uit het middelbaar.

Beste Album: Niels Destadsbader

Het was de vijfde MIA die Niels Destadsbdader vanavond op zijn palmares kon schrijven. Straf en een van de minder verwachte prijzen van de avond.

Lifetime Achievement Award: The Scabs

Herman Brusselmans schreef speciaal een column voor de groep rond Guy Swinnen. Die bedankten met een live van hits Robbin’ The Liquorstore.

Sectorawards

Net voor de uitreiking van de MIA’s werden de sectorprijzen uitgereikt. Zangeres Angèle won er haar eerste MIA in de categorie Artwork. Ook Stromae won de enige MIA waarvoor hij genomineerd was.

De sectorprijzen worden uitgereikt door - u raadt het - de muzieksector. Angèle won voor het artwork van haar album ‘Brol haar eerste MIA. Buiten adem en in looppas kwam ze de prijs in ontvangst nemen. “Ik was nog backstage toen ik mijn naam hoorde, maar ontzettend bedankt”, hijgde ze.

Ook in de categorie auteur/componist was de Brusselse genomineerd, maar die prijs ging naar Bram Van Parys, zanger van The Bony King of Nowhere. Hij was echter op tour in Nederland, maar bedankt zijn team en de fans met een video.

Die andere MIA-favoriet, Niels Destadsbader, was genomineerd in de categorie ‘Beste Live-act’, maar Arsenal kaapte die prijs weg. Zij hebben een uitstekende livereputatie en stonden afgelopen jaar voor de zevende keer op Rock Werchter, een record. Zangeres Leonie kwam de prijs in ontvangst nemen en bedankte de fans hartelijk. “Wij zijn niets zonder jullie”, klonkt het.

De vierde MIA uit de sector is die voor ‘Beste Muzikant’ en ging naar David Poltrock. Hij speelde onder meer bij Hooverphonic en De Mens. “De prijs betekent heel veel voor mij. Ik ben heel blij deel uit te maken van de Belgische muziekscène.”

Hoewel Stromae maar één muzikale act heeft uitgebracht in 2018 bleek dat genoeg voor een MIA. Het internatiole idool won zijn 17de (!) MIA voor zijn videoclip van ‘Défiler’. Stromae kwam zijn prijs ook zelf ophalen. Hij bedankte zijn team en zijn vriendin Coralie in het bijzonder.

De laatste prijs was er voor het PIAS platenlabel, zij wonnen de livetime achievement Award uit de sector.