Niels Destadsbader grijpt (voorlopig) naast zijn ‘shiny floor’: geen presentatie bij ‘Eurosong’ of ‘The Greatest Dancer’

Harry Styles openhartig over zijn seksuali­teit: "Ik denk dat iedereen zijn eigen weg aflegt om dat uit te zoeken"

Hits brengt Harry Styles (28) aan de lopende band uit. En binnenkort verschijnt de wereldster opnieuw op het witte doek. Deze keer kruipt hij in de huid van de homoseksuele politieagent Tom in ‘My Policeman’. Over zijn eigen seksualiteit, zijn relatie en de band met zijn fans praatte hij openhartig in ‘Rolling Stone’. Want zijn geaardheid? “Op dat vlak legt iedereen, inclusief ikzelf, zijn eigen weg af.”

22 augustus