De tussenstand staat voorlopig op 3-1 voor de West-Vlaming. De Limburger scoorde vorig jaar zijn eerste Radio 2 Zomerhit met ‘Kom Wat Dichterbij’, en is, dit keer aan de zijde van doorgaans zijn grootste tegenstander, vastberaden om dat opnieuw te doen. Een winnaarsmentaliteit die er al afspatte bij de release van ‘De Wereld Draait Voor Jou’ eind april. “How, we gaan de Radio 2 Zomerhit probéren te winnen. Dat zeiden we toen”, tempert Regi wat lachend. “Ik ben heel content dat we al nummer 1 in de grote Ultratop gehaald hebben.” “Na de eerste week al”, pikt Niels in. “Twee weken op één in de Ultratop. Ik heb al veel op nummer 1 gestaan in de Vlaamse top, maar nog niet in de Ultratop. ‘Verover Mij’ was het hoogst daar, op nummer 4.” Singlegewijs kan het al niet meer stuk. “Nu is het afwachten of de mensen er ook dé zomerhit van willen maken. Maar als je Niels zijn gezichtje ziet? Ik zou stemmen”, lacht Penxten, waarop een mop van Destadsbader in sneltempo volgt. “Als ik Regi zijn gezicht zie, zou ik ook op mij stemmen.”