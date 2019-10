Niels Destadsbader en Eric Goens over hun laatste momenten met Marieke Vervoort KD

23 oktober 2019

23u59

Bron: Vandaag 0 Showbizz Het overlijden van Olympisch rolstoelatlete Marieke Vervoort raakt heel veel mensen. Na een jarenlange strijd tegen een ongeneeslijke spierziekte, koos ze dinsdagavond voor euthanasie. In ‘Vandaag’, de talkshow van VRT-gezicht Danira Boukhriss, getuigen zanger Niels Destadsbader en tv-maker Eric Goens over hun laatste momenten met de goedlachse atlete.

Niels Destadsbader ging afgelopen zaterdag nog bij haar langs. “Het is heel raar omdat je weet dat het gaat gebeuren. Op een bepaald moment ga je weg, en dan weet je dat het de laatste keer is dat je elkaar voor het laatst hebt gezien.” Ondanks dat bevreemdende gevoel hing er toch een positieve sfeer in de lucht toen de zanger voor het laatst op bezoek ging. Marieke maakte bij het afscheid zelfs nog een grapje. “Je mag nooit vergeten: jij kan heel veel vrouwen krijgen, maar bij mij is het nooit gelukt.”

Ook Eric Goens getuigde over zijn laatste uren met Marieke. Hij zag haar dinsdag, de dag van het overlijden, voor het laatst. “Het is heel bevreemdend omdat je bij iemand zit die eigenlijk nog heel veel zin heeft om te leven. Je zit met iemand te praten waarvan je drie uur later een berichtje krijgt dat ze er niet meer is” Net als Niels getuigt Eric over het gevoel voor humor van de rolstoelatlete. “Er was ruimte voor een lach. Er zijn heel wat decibels geproduceerd terwijl je toch in een ziekenhuiskamer zit, waar je normaal geacht wordt om stil te zijn. Humor, dat was Marieke ten voeten uit.”

Professor in de palliatieve geneeskunde Wim Distelmans begeleidde de topatlete al die jaren in haar euthanasieproces. Hij diende gisteren de euthanasie toe bij Marieke. “Deze zomer werd duidelijk dat het op was. Voorheen was ze altijd aan het uitstellen omdat ze heel graag leefde. De geest en de humor waren er nog, maar het lichaam was op”, vertelt hij.