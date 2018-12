Niels Destadsbader en Clouseau brengen 3500 fans naar Antwerps theaterplein DBJ

21u10 1 Showbizz Maar liefst 3500 Joe-luisteraars hebben vrijdagavond op het Theaterplein in Antwerpen kunnen genieten van het allereerste Joe Christmas Ball, een groot openluchtconcert met Niels Destadsbader en Clouseau.

Niels deed het Theaterplein daveren met enkele van zijn grootste hits, waaronder ‘Verover Mij’ en ‘Skwon Meiske’. Hij bracht er ook zijn nieuwe nummer ‘Vlinders In Haar Buik’, waarmee hij de 3500 aanwezigen stil kreeg. Het feest ging verder tijdens het optreden van Clouseau. Koen en Kris Wauters speelden onder andere ‘Vonken & Vuur’, ‘Domino’ en ‘Tegenpartij’. Daarnaast bracht Clouseau speciaal het kerstnummer ‘All I Want For Christmas’, wat voor de nodige gezelligheid zorgde.

Vandaag was het ook een speciale dag voor Kris Wauters, want hij is jarig. 3500 toeschouwers zongen luidkeels ‘Happy Birthday’ voor hem. En er was nog een verrassing. Op het einde van het optreden kreeg Clouseau een triple gouden plaat voor hun album Clouseau 30.