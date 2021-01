Niels Destadsbader: “Blijkbaar hangt mijn zelfbeeld dus voor een stuk vast aan het applaus dat ik krijg”

Als presentator, zanger en acteur is Niels Destadsbader werkzaam in een van de vele geplaagde sectoren tijdens deze coronacrisis: de cultuursector. Het gebrek aan optredens en de daarbij horende (lovende) feedback, maakt hem onzeker, geeft hij toe in ‘De Rotonde’. “Iedereen krijgt natuurlijk graag een compliment. En gezien mijn beroep, krijg ik - denk ik - meer complimentjes dan de gemiddelde mens, en die mis ik nu wel", geeft Destadsbader toe. “Want ik geef eerlijk toe, één van de dingen waar ik het moeilijk mee heb in deze coronatijden is dat ik niet zo veel complimenten meer krijg. Dat klinkt heel egocentrisch, maar zo bedoel ik het niet. Als je al jaren het gevoel hebt dat je goed bezig bent, dat mensen appreciëren wat je doet, dat geeft je een ongelooflijk goed gevoel vanbinnen. Als dat plots wegvalt, maakt je dat super onzeker. Ik ben door corona veel onzekerder geworden.”

“Als je in het Sportpaleis staat voor 18.000 man en het loopt allemaal zoals je het in je hoofd voorgesteld had, dan kan je je eventjes, enkele seconden, onoverwinnelijk wanen. Dat is een fantastisch gevoel", legt hij uit. “Maar als ze je dat allemaal afpakken, dan begin je toch wel na te denken. Stel dat dit allemaal voorgoed wegvalt, wat ga ik dan doen? Er is niets waar ik zo goed in ben als in mijn job. Ik kan zelfs geen lamp vervangen.”