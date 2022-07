Niels Destadsbader blijft bescheiden bij de opening van zijn eigen padelclub: “Luxueus leven? Nee, hoor”

Zelf noemt Niels Viva Padel een uit de hand gelopen hobby. “Tijdens de coronaperiode heb ik heel vaak padel gespeeld en samen met een vriend begon ik te dromen over een padelclub”, vertelt hij. “Wat begon met een tekening op een bierkaartje eindigde in een 4D-tekening. Voor we het wisten, vonden we een locatie in Berlaar, kort bij Lier, een prachtig afgelegen stuk grond in de natuur met weinig buren.” Met acht speelvelden, een grote speeltuin, veel groen en een gezellige bar met terras belooft de club alvast een grote trekpleister te worden. “Hier zijn nog maar weinig padelclubs, de vraag is groter dan het aanbod. We zijn nu aan het zoeken naar nieuwe locaties, maar eerst afwachten of Berlaar een succes wordt. Je weet nooit hoe het loopt, maar ja, ik had ook nooit gedacht dat ik ooit het Sportpaleis zou uitverkopen. Uiteindelijk kwamen daar ook steeds concerten bij.”