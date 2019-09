Niels Destadsbader bezingt ‘Annelies’ en wordt daarna overstelpt met berichtjes van meisjes die zo heten KD

28 september 2019

14u52 0 Showbizz Niels Destadsbader (31) bezingt in zijn nieuwste single ‘Annelies’ een stukgelopen relatie. Het lied is autobiografisch, maar de zanger koos ervoor om zijn ex-vriendin niet bij naam te noemen en het pseudoniem Annelies te gebruiken. Heel wat fans van de zanger die wel echt Annelies heten, stuurden de artiest daarop een berichtje, tot groot jolijt van de muzikant.

Niels dropte zijn single vorige week en sindsdien scoort het nummer goed in de hitlijsten. In tegenstelling tot zijn vorige hit ‘Mee Naar Boven’ gaat het deze keer nochtans niet om een vrolijk nummer. De zanger trekt in het lied namelijk de stekker uit z'n relatie. Dat zorgde voor heel wat gespeeld hartzeer bij z’n vrouwelijke fans die naar de naam Annelies luisteren. Op Instagram deelde Niels enkele van de berichtjes die hij had ontvangen.

“Bedankt om een liedje over ons te maken. Jammer dat het niets geworden is", schrijft een Annelies. “Komt hard aan hoor”, laat een naamgenoot weten. Een derde Annelies vraagt de zanger dan weer of ze toch op z'n minst vrienden kunnen blijven. Een vierde fan vindt de titelkeuze dan weer een spijtige zaak. “Er zijn duizenden liefdesliedjes, maar in het enige nummer met mijn naam laat je me zitten”, probeert ze de zanger op z’n gemoed te werken.

Niels Destadsbader, die naast zanger ook acteur en presentator is, was zich op voorhand bewust van het feit dat sommige meisjes met de naam Annelies zich aangesproken zouden voelen. “Het is geen nummer om blij van te worden. Er zijn zoveel Anneliezen die nu niet meer naar het Sportpaleis gaan willen komen”, lachte hij in een interview met Radio 2. “Maar soms is het goed om iets van je af te zingen.”