Niels De Stadsbader zingt in de nieuwe 'Familie'-begingeneriek niet over familie

21 oktober 2019

08u20 0 TV Het nummer ‘Als we samen zijn’ van Niels Destadsbader (31), dat te horen is op het nieuwste album de zanger, wordt de nieuwe begingeneriek van ‘Familie’. Vreemd is wel dat niet alleen in de titel maar ook in de liedjestekst niet één keer het woord ‘familie’ valt.

Nogal wat ‘Familie’-fans keken met extra belangstelling uit naar de lancering van ‘Boven de wolken’, de derde cd van Niels Destadsbader. Eerder deze maand liet de zanger immers weten dat hij de nieuwe intro van ‘Familie’ had gecomponeerd met Miguel Wiels en ingezongen. De soapliefhebbers waren dan vooral ook benieuwd of het nummer op de cd zou staan. Niels zorgde voor wat verwarring door te verkondigen dat hij over die generiek niks mocht prijsgeven voor de eerste uitzending op 4 november. Aangezien zijn cd twee weken eerder verscheen, gingen de meeste ‘Familie’-fans er vanuit dat de song niet op het album mocht staan. Maar dat blijkt nu wel zo te zijn.

‘Als we samen zijn’ is de elfde track en duurt op het album 3:13, wat wil zeggen dat het later eventueel ook als single kan worden uitgebracht. Als begintune van ‘Familie’ is het fel ingekort, want op tv zal het nummer maar 43 seconden duren.

Wie vanaf 4 november al meteen uit volle borst wil meezingen, kan dus alvast beginnen oefenen. De tekst gaat als volgt: ‘Je hoofd zit vol met vragen, je vindt het antwoord niet. Je hebt zo van die dagen, dat je geen uitweg ziet. Zet dan alles maar even opzij want mijn deur staat altijd open. Je bent welkom hier bij mij. Als we samen zijn, dan is een blik niet nodig. Ik ken je angsten en je pijn. Dan zijn woorden overbodig, ons krijgen ze niet klein. En we lachen en we drinken, we dansen en we zingen. Meer hebben we niet nodig. Als we samen zijn.’

De muziek en woorden zijn nu al bekend. Maar op de nieuwe beelden blijft het wachten tot 4 november.