Niels Albert laat dochtertje later starten in eerste kleuterklas: “We kunnen het ons niet permitteren om in quarantaine te moeten”

Royalty Koning Filip en Mathilde laten buitenland­se vakantie­plan­nen varen (maar trekken wél naar de Ardennen)

16:39 Voor de royaltyfans is het jaar na jaar uitkijken naar de foto’s van koning Filip (60) en Mathilde (48) op de latten in het Zwitserse Verbier. Traditiegetrouw nodigt het paleis een fotograaf uit om innige beelden te schieten in de sneeuw, maar dat zal dit jaar niet het geval zijn. Vanwege de coronacrisis heeft ons vorstenpaar beslist om deze winter in ons land te blijven, al zullen ze waarschijnlijk wél afzakken naar het koninklijk kasteel van Ciergnon in de Ardennen.