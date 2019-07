Exclusief voor abonnees Niels Albert is één jaar papa: “Een kind is zwaar, het blijft waarschijnlijk bij eentje” Redactie

23 juli 2019

06u01

Bron: Story 3 Showbizz Feest bij ex-wereldkampioen veldrijden Niels Albert (33) en zijn vriendin Valeska Van den Broecke (32), want hun dochtertje Alexine is één geworden. Story woonde exclusief het verjaardagsfeest bij.

De eerste verjaardag van dochter Alexine wilden Niels Albert en Valeska niet onopgemerkt voorbij laten gaan, en daarin zijn de trotse ouders met verve geslaagd. Familieleden en beste vrienden hadden een uitnodiging ontvangen voor een zomers tuinfeest aan hun woning in Tremelo, en alle ingrediënten waren aanwezig voor een spetterend feest. De gasten genoten van heerlijke barbecuegerechten en een dessertenbuffet van Artisan, het cateringbedrijf van Niels’ broer Steffen (29). De kinderen konden zich intussen uitleven op een springkasteel en in het openluchtzwembad. Maar het was uiteraard de schattige Alexine die met alle aandacht ging lopen. “Alexine is een vrolijk en makkelijk kind. Na amper drie weken sliep ze ’s nachts al door en ze huilt amper. Alleen heeft ze momenteel wat last van ­doorkomende tandjes”, vertelt Niels in Story.

Op het feest waren wel twee opvallende afwezigen: jouw vader en Valeska’s broer.

