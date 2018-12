Niels Albert en Valeska nemen deel aan ‘Zo Man Zo Vrouw’: “Ik wil Valeska liever wat meer opgetut zien” Frederik Velghe

19 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Zij wil nog wat zwangerschapskilo’s kwijt, hij wil haar nú al opnieuw in sexy mantelpakjes. Om maar te zeggen dat kersverse ouders Niels Albert (32) en Valeska (31) al eens een vestimentair dispuut hebben. Aan Jani om dat op te lossen in het nieuwe seizoen van ‘Zo Man Zo Vrouw’.

Ze zien er goed uitgeslapen uit, Niels en Valeska, op sleeptouw genomen door Jani. Niet evident met een baby in huis, maar ze prijzen zich gelukkig: “Alexine is zo braaf, ze slaapt elke nacht door. En de liefde die we voor haar voelen...’t is met geen pen te beschrijven.”

Valeska, jij bent naar verluidt onder de indruk geraakt van hoe Niels z’n vaderrol heeft opgenomen.

Valeska: Hij is enorm veel bezig met Alexine, dat klopt. Hij ververst haar, haalt haar ’s ochtends uit haar bedje, geeft haar eten, wast haar. Alles wat ik doe, doet hij ook.

Niels: Ik probeer m’n best te doen. Natuurlijk heb ik een druk leven, maar in m’n vrije tijd probeer ik toch veel te doen met Alexine, en het huishouden wat te verlichten voor Valeska.

Valeska: Natuurlijk, omdat ik twee dagen per week thuis ben voor haar, ben ik nog altijd veel meer samen met Alexine. Daardoor voel ik de dingen misschien wat sneller aan: wanneer ze moe is, wanneer ze honger heeft. Dat heeft Niels misschien wat minder. Maar ik klaag niet.

Heeft jullie dag samen met Jani jullie nog iets geleerd, trouwens?

Niels: Valeska vindt dat ze nog altijd moet afvallen na haar zwangerschap. Totaal overbodig voor mij, maar zij is ermee bezig, ook als ze kleren kiest. Ze draagt veel zwart, stoere kledij meestal. Ik zou haar graag wat meer opgetut zien. In een soort mantelpakje misschien.

Valeska: (lachje) Dat had ik kunnen voorspellen. Ik doe nochtans af en toe wel een jurkje en hoge hakken aan, hoor. Maar Niels wil die sexy secretaresse-look, hé. Zoals wel meer mannen, zeker?

Jij zou dat ook perfect kunnen dragen, amper vijf maanden na je bevalling.

Valeska: Dank je, maar toch ligt het gevoelig. Ik ben andere maten en vormen gewend. Ik streef er dus naar om nog wat gewicht te verliezen.

Ben je graag zwanger geweest, eigenlijk?

Valeska: Lange tijd wel, maar de laatste twee maanden... (blaast) Ik hield zoveel vocht op, en die hitte deze zomer! Op den duur had ik olifantenvoeten, ’k was al m’n vrouwelijkheid kwijt.

Een tweede kindje, zou dat in 2019 al op de planning kunnen staan?

Niels: Toch zeker niet direct. Na haar keizersnede mag Valeska het eerste jaar niet zwanger worden. Maar een zoontje erbij, dat zou ik wel heel plezant vinden.

Valeska: Een tweede kind... Sorry Niels, voorlopig zeg ik nee. We hebben veel meegemaakt, ik heb twee miskramen gehad. ’t Is een lastige rit geweest.

Maar je zegt niet definitief nee?

Valeska: Ik sluit het ook niet uit, hé. Anderzijds... Ik weet dat Niels graag een zoon wil, maar wie zegt dat die zoon graag zal fietsen? Misschien wordt het wel een voetballer? En ’t kan ook weer een meisje worden. (lacht)

Niels: Maar dan zal ik haar even graag zien, hoor.

’t Is zo stilaan het moment om goede voornemens uit te spreken. Doen jullie daaraan mee?

Niels: Wel, ik zou in 2019 graag wat meer sporten. Er mag echt wat gewicht af.

Valeska: Niels is een jojo geworden. Maar als hij gaat fietsen, zijn die kilo’s er direct weer af.

Niels: Ach ja, ik geniet graag van ’t leven. Dat wreekt zich dan in de kilo’s. Maar dat neem ik erbij. Ik ga er mijn glas wijn of steak niet voor laten staan.

‘Zo Man Zo Vrouw’, het elfde seizoen, vanaf 25 december elke dinsdag om 20u35 op VIER.