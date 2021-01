Niels Albert blikt terug op carrière en jeugd: “Blij dat ik m’n wilde jaren heb meegemaakt voor ik Valeska leerde kennen”

ShowbizzNiels Albert (34) is een gelukkig man. Dat vertelde de ex-veldrijder zaterdagochtend in het Joe-programma ‘Speeltijd’. Hij blikte daarin terug op z'n carrière en vertelde honderduit over z’n grote liefde Valeska Van den Broecke en die keer dat hij gearresteerd werd door de politie.

Niels Albert belandde in de politiecombi tijdens de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. “Op een bepaald moment komen we op de grote baan”, vertelt hij. “Daar was een middenberm en daarop stond een agent. Iedereen moest rechts van die berm rijden, maar ik kon niet meer stoppen en passeerde links. Anders was ik recht op een groep andere wielertoeristen gereden. Die agent kwam me meteen achterna en gaf me het bevel om stil te staan. Daarna vroeg hij m’n identiteitskaart, maar ik had die niet bij. ‘Kan je dan laten zien wie je bent’?’, vroeg de agent vervolgens. Intussen waren er al tientallen fietsers voorbijgekomen die m’n naam gezegd hadden. Maar dat was niet voldoende, dus ik werd in m’n wereldkampioentrui in de combi gezet en naar het bureau gebracht. Daar hebben ze dan een pv opgesteld. En dat omdat ik links van een middenberm was gereden.”

Albert moest in 2014 abrupt stoppen met veldrijden wegens hartritmestoornissen, maar blikt toch tevreden terug op z'n carrière. “Ik heb de mooiste overwinning behaald, namelijk wereldkampioen worden in eigen land, in Koksijde”, vertelt hij. “Voor mij was dat een droom, ik kan daar echt tevreden op terugkijken. Of m’n carrière te kort was? Eigenlijk wel. Ik had nu misschien aan mijn laatste seizoen bezig kunnen zijn. Maar als ze aan mij vragen wat het mooiste in m'n leven is? Dan is dat mijn wereldkampioenschap én de geboorte van mijn dochter Alexine (2).”

(Lees verder onder de video.)

Verder vertelde de ex-veldrijder ook dat hij dolgelukkig is met z'n verloofde Valeska. “Ik heb niemand nodig om mij te kunnen amuseren als ik bij haar ben. Als wij samen zijn, is er een soort van magie. Ik wil met haar de rest van m'n leven verder en ik ben dan ook blij dat ik mijn wilde jaren voor haar heb meegemaakt. Of er nog een broertje of zusje komt voor Alexine? Voorlopig is het oké zoals het is.”

