Nicole Kidman mist Oscars-lunch wegens hamstringblessure

Elk jaar wordt voorafgaand aan de eigenlijke uitreiking van de Oscars een lunch georganiseerd voor alle genomineerden. Opvallende afwezige dit jaar was actrice Nicole Kidman. Zij is genomineerd voor haar hoofdrol in ‘Being the Ricardos’. Het is al de vijfde keer dat Kidman genomineerd is voor een Oscar, die ze al één keertje wist te verzilveren voor haar rol in ‘The Hours’. Maar de actrice moest noodgedwongen thuisblijven, schrijft ‘Variety’. Ze had last van een gescheurde hamstring. Een oude blessure, maar wel eentje die tijdens de opnames van de Amazon-reeks ‘Expats’ weer de kop op stak. Wat de gevolgen voor de opnames gaan zijn, is niet helemaal duidelijk.