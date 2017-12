Nicole Kidman is bijna onherkenbaar op de set van haar nieuwe film DBJ

16u43 0 Photo News Nicole Kidman Showbizz Nicole Kidman is met een korte bruine pruik en een stevige laag zelfbruiner bijna onherkenbaar op de set van de misdaadfilm 'Destroyer'. Daarin speelt ze een hoofdrol als politie-inspecteur. De opnames zijn volop aan de gang in het Amerikaanse Los Angeles.

Gisteren nog sleepte de 50-jarige Australische een Golden-Globenominatie in de wacht voor haar rol in de HBO-hitreeks 'Big Little Lies'. De Oscarwinnares wordt normaal gezien vereenzelvigd met haar lange blonde lokken, maar dat is dit keer dus anders. Bovendien zorgen haar oversized leren jas en olifantenpijpen voor een extra alternatieve look, zeker in vergelijking met de klasse die Nicole normaal uitstraalt.

