Nicole houdt de moed erin na nieuwe kankerdiagnose: “Maar als ik zou sterven, moet Hugo iemand anders zoeken”

ShowbizzDat Nicole (74) opnieuw tegen borstkanker strijdt, vijftien jaar nadat ze eerder getroffen werd door de ziekte, kon u hier afgelopen week al lezen. In dit uitgebreide dubbelgesprek met wederhelft Hugo (73) vertelt de zangeres over de moeilijke maanden die ze achter de rug heeft, maar kijkt ze ook hoopvol vooruit naar de toekomst. Al gaat het koppel het gesprek over de dood niet uit de weg. “Mijn broer moet ervoor zorgen dat we beiden gecremeerd worden en dat onze as vervolgens in één urne terechtkomt”, vertelt Hugo openhartig.