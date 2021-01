Nicole en Hugo verliezen hun mamie aan corona: “In mei zou ze 100 jaar geworden zijn”

Het overlijden van Lucienne kwam niet helemaal als een verrassing, geeft Hugo toe. “Zo’n twee maanden geleden liep ze een zware bronchitis op. We maakten ons ernstige zorgen, maar toch leek het na een tijdje goed te evolueren. We voelden ons opgelucht, tot … ze corona kreeg. Dan is het heel rap gegaan", vertelt hij.

“De ochtend van haar sterfdag kregen we om 7u ’s ochtends een oproep van het ziekenhuis, met de boodschap dat het niet meer lang zou duren”, klinkt het. “Normaal gezien mochten we maar twee keer per week langskomen, maar omdat het zo slecht ging met mama, gaf Klaartje, de directrice, ons de toelating om toch nog bij haar langs te gaan. Verpakt als echte astronauten hebben we een uur aan haar bed gestaan. Dat was ons afscheid want diezelfde namiddag is ze overleden …”