Nicole en Hugo maken zich ondanks moeilijke relatie zorgen om Johny Voners: “We hebben de deur altijd opengelaten” Veerle Van de Wal

25 februari 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Dat hun vriend Johny Voners (74) zijn carrière even on hold zet voor zijn nieuwe kankerbehandeling, verontrust Nicole Josy (73) en Hugo Sigal (72). Dat vertellen ze in Story.

“Dat hij weer een behandeling moet ondergaan, is geen goed teken…”, zucht Hugo. “Ik heb Johny veel sterkte gewenst via sms, maar hij heeft nog niet gereageerd. Zijn hoofd staat er waarschijnlijk niet naar. Ik hoop dat hij erdoor komt.” Een bezoekje zit er ook niet in, zegt hij. “Nee, dat ga ik niet plots doen. Ik weet trouwens ook niet waar hij momenteel woont. Maar we zien wel hoe het loopt. Sinds de scheiding van Janine (Bischops, met wie Johny 33 jaar samen was, red.) ligt het moeilijk… Ik vind het heel spijtig wat er tussen hen gebeurd is, want we hebben ons destijds rot geamuseerd met ons vieren. Hij zegt dat we voor Janine hebben gekozen, maar dat is niet zo, we hebben de deur altijd opengelaten. Ik had hem voorgesteld om te komen praten toen hij bij ons in de buurt moest optreden, maar daar heeft hij nooit op geantwoord. Toen hij vorig jaar de eerste keer met kanker werd geconfronteerd, heb ik hem wel een sms gestuurd en toen heeft hij wel geantwoord, dat was fijn.”

