Nicole en Hugo blijven Saint-Tropez al 40 jaar trouw: “We hebben Joan Collins al vaak gezien op de markt”

Ed Sheeran heeft 10de nummer 1-hit te pakken in VK

6 juli Ed Sheeran (30) heeft voor de tiende keer op rij een nummer 1-hit te pakken in het Verenigd Koninkrijk, dankzij het nummer ‘Bad Habits’. Hij is nog maar de negende artiest in de muziekgeschiedenis die dat klaarspeelde. Sheeran is bovendien de eerste artiest dit jaar die al in de eerste week na de release de eerste plaats bemachtigt in de Britse hitlijsten.