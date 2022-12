Nicolas uit ‘The Sky is the Limit’ was bijna failliet, maar deelt nu zijn geheim: “Als je doet wat ik doe, word je rijk”

ShowbitsNicolas De Bruyn (35) is een opmerkelijke nieuwkomer in ‘The Sky is the Limit’. Hij stampte een eigen fitnessketen uit de grond en bouwt het grootste wellnesscentrum van het land. Maar hij wil ook het geheim van veel geld verdienen, delen met iedereen via zijn Business Academy. “Ik geloof dat iedereen rijk kan worden. Als je doet wat ik doe, word je rijk”, belooft hij aan Senne in een nieuwe Showbits.